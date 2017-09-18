Умеют отличиться. Самые громкие скандалы с украинскими мэрами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Труханов и трагедия в детском лагере

Гибель детей в лагере "Виктория" потрясла всю Украину. Равнодушие и безразличие, а также ряд роковых ошибок, просчетов чиновников — все слилось в одну трагическую цепочку событий. Пока вопрос, кто виноват, остается без ответа, а вот погибших детей — уже не вернуть.

По последним данным, две девочки — 8-летняя София Мазур и 9-летняя Анастасия Кулинич погибли. Именно под ними в комнате и начался пожар. Еще одну девочку — 12-летнюю Снежану Арпений до сих пор ищут.

Тем временем, местные жители требуют ответа от мэра города Геннадия Труханова и пошли даже штурмовать горсовет.

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По их мнению, ответственность за возникновение пожара в первую очередь лежит на городских властях. Они жалуются, что на ремонте лагеря, который лично курировал Труханов, экономили при любой возможности. Из-за этого в лагере были проблемы с электричеством, стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой, а дорогостоящая сигнализация, которая постоянно срабатывала, была отключена.

Садовый и мусор

После пожара и обвала Грибовицкого полигона твердых бытовых отходов в мае 2016 года, над Львовом нависла "мусорная проблема", которая превратилась в повод для политических спекуляций, а также повлекла противостояние между мэром Андреем Садовым и центральной властью.

В частности, премьер Владимир Гройсман не раз критиковал Садового, а также упрекал в том, что тот за 11 лет управления городом не удосужился даже построить мусороперерабатывающий завод.

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Драматизма ситуации придает и тот факт, что Андрей Садовый является едва ли не самым популярным мэром в Украине: в определенное время он имел высокий президентский рейтинг.

Мэр Львова утверждает, что не может решить проблему с мусором только потому, что преграды ставят государственные структуры.

"Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить мусор из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение — частный в Покровске Донецкой области. (…) Позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур", — писал Садовый на своей странице в Facebook.

Мэр Львова также заявлял, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор.

Перлы Кличко

Периодически удивляет своими перлами жителей столицы и мэр Киева Виталий Кличко.

27 февраля 2017 года обвал Шулявского путепровода напугал киевлян и вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Но больше всех поразила реакция Виталия Кличко.

Мэр Киева, приехав на место происшествия, среди предварительных причин обрушения называл то, что путепровод "устал".

"Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", — сказал Кличко.

Такие слова мэра вызвали волну насмешек в сети.

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Позже мэр Киева уволил за неудовлетворительную работу зампредседателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также главу Соломенского района Максима Шкуро.

При этом многие в соцсетях с возмущением писали, что вдобавок к дорогам, теперь стали разрушаться и мосты, а все потому что деньги из бюджета идут не по назначению.

Однако поистине запомниться Кличко успел уборкой снега.

С 5 на 6 февраля 2017 года снегопад парализовал движение в столице, пробки на дорогах достигали 10 баллов. И хотя снегопад начался с вечера, реакция властей последовала лишь утром. Чтобы чистить дороги было легче, мэр Виталий Кличко записал обращение, в котором призвал киевлян не садиться за руль без крайней необходимости и правильно парковаться.

Соцсети в ответ взорвались фотожабами на снег и его "уборку" в Киеве. Несмотря на все невзгоды, украинцы не забывали шутить: "А Кличко сегодня на велосипеде? Переживаю…".

Аналогичная ситуация произошла и в 2016 году. Пока киевляне пытались ездить по снежным заносам и ходить по сугробам, мэр Киева вместе с братом катался на лыжах.

Масштабы, конечно, недотягивали до знаменитого снегопада марта 2013 года, когда весь город был парализован, беспроблемно передвигались по дорогам Киева только счастливчики на снегоходах, а Андреевский спуск превратился в мини-Буковель.

Тогда снегопад, обрушившийся на Украину на минувших выходных, стал самым крупным за всю историю метеонаблюдений в стране. А в Киеве даже ввели чрезвычайное положение.

В ноябре 2016 года во время интервью в эфире телеканала NewsOne Кличко признавался, что стал ненавидеть снег.

"Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро", — говорил Виталий Кличко.

Филатов

Пожалуй, ярким градоначальником Украины на сегодняшний день остается мэр Днепра Борис Филатов. Этому в немалой степени способствуют как его аккаунты в социальных сетях и манера общения – подчеркнуто брутальная, так и скандалы, в которые с завидной регулярностью попадает градоначальник.

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Вот и прошедший год ознаменовался рядом скандалов, связанных с мэром Днепра, начиная с обвинений в неправильной кадровой политике, заключающейся в приеме на работу экс-регионалов, и заканчивая масштабными обвинениями в коррупции и использовании бюджетных средств на собственный пиар.

В январе 2017 года местные жители вышли на протесты против мэра.

Участники акции заявляли, что Филатов и его команда свозят в город титушек со всей Украины, чтобы сносить законно установленные биллборды под видом наведения порядка с наружной рекламой.

24 июня 2017 года в Днепре прошла акция протеста против назначения экс-командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко начальником коммунального предприятия "Муниципальная полиция".

Скандал на миллионы

В июле 2016 года в Киевской области разразился большой коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались мэры Бучи и Ирпеня.

Тогда Генпрокуратура провела серию обысков в домах и офисах, принадлежащих мэру города Буча Анатолию Федоруку. Его, а также его бывшего заместителя, а ныне мэра Ирпеня Владимира Карплюка, обвиняли в хищении 890 га леса. В частности, предприниматели-застройщики жаловались на непомерные поборы и трудности с ведением бизнеса.

Сам мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявлял, что все гонения за ним и его коллегой связаны с их выигрышем на выборах в пгт. Коцюбинское.

По материалам из открытых источников интернет