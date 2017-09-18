Суд рассматривает дело Саакашвили о прорыве границы

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области в понедельник приступил к рассмотрению дела о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, следует из трансляции на странице политика в Facebook.

@OlesyaBida Ситуация возле здания суда

Государственная пограничная служба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что власти могут на основании решения Мостиского суда запустить механизм выдворения политика с Украины как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

"Судебное заседание объявляется открытым", — заявил председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

На заседание явился Саакашвили, чтобы лично участвовать в рассмотрении дела. В зале присутствуют его соратники и сторонники, в том числе депутат Верховной Рады Юрий Деревянко, а также представители СМИ.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.