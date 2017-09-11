Волошин о прорыве Саакашвили: "Аврора" выстрелила, господа

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Прорвавшись через госграницу Украины, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили уже достиг своих целей. Далее сама украинская власть может сильно ухудшить ситуацию, попытавшись, например, посадить опального политика. Об этом заявил эксперт-международник Олег Волошин.

Лишённый украинского гражданства Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье вечером прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины. При этом произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. Оружие не применялось.

В группе поддержки Саакашвили находились некоторые нардепы, в том числе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Инцидент с прорывом через госграницу вызвал разноречивую реакцию в обществе. Кто-то поддерживает действия Саакашвили, оппозиционных нардепов и активистов, а кто-то говорит об "ударе по Украине". Некоторые наблюдатели задаются вопросом: хорошо, "Михо прорвался", но что дальше?

Смотрите также: Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

"Мне непонятны все эти возгласы "И что Миша будет делать дальше?", "Да у него нет плана" и т.д. Все, что надо, он в общем уже сделал. "Аврора" в 1917 году тоже стрелял только раз. Обычно в такие моменты маховик раскручивает уже власть. И они уже намекают, что попробуют посадить за незаконное пересечение границы. Это будет гениальный ход в сторону Премии Дарвина", — написал Волошин на своей странице в Facebook.

Олег Волошин/Facebook

Эксперт также отметил, что при оценке ситуации с пересечением границы Саакашвили многие применяют двойные стандарты, сползая в неуместный "законнический пафос".

"Очень весомая часть общества (назовём её "чума на оба ваших дома") вообще в шоке от разворачивающейся дискуссии. Те, кто вчера на каждом углу оправдывал революционную законность и политическую целесообразность (блокада Донбасса, разгром магазина "Эмпориум", поджег "Интера" и т.д.) сегодня кричит о формальной законности при прорыве границы такими же точно "активистами". Ведь на видео чётко видно, что все произошло спонтанно", — подчеркнул Волошин.

И посетовал: "Как же быстро вчерашние поборники революционной справедливости превратились в охранителей".

"Мне тоже не нравится публика, устроившая прорыв. Они же ведь и блокаду Донбасса организовывали. Но не надо вваливаться в законнический пафос в стране тотального правового беспредела, порождённого как элитой, так и нашими с вами майданами", — резюмировал Волошин.

Олег Волошин/Facebook

Напомним, Госпогранслужба Украины в связи с "прорывом Саакашвили" заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Возбуждено дело.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал советами или действиями".

Президент Украины Пётр Порошенко напомнил, выступая в понедельни на совещании в Киеве, что Саакашвили не обращался в суд относительно лишения его украинского гражданства.

"Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип — неприкосновенность государственной границы", — заявил президент.

Сам Саакашвили после прорыва через границу поехал во Львов. Там на брифинге политик заявил, что он вернулся в Украину как раз для того, чтобы "пойти в суд и защитить свои права".

Саакашвили также сообщил, что в Украине его жизни может угрожать опасность, что он полностью осознает риски для себя, но — "борьба за Украину" для него важнее.

Ранее Саакашвили не раз резко критиковал украинскую власть. Так, в ходе скайп-конференции в августе он пообещал, что вернётся в Украину, опираясь на своих активистов (что теперь и сделал). Тогда же Саакашвили заявил, что он не имеет президентских амбиций, но ставит перед собой цель коренным образом изменить ситуацию в Украине, "сменить весь политический класс".