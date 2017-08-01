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    Аналитика и комментарии

    Саакашвили в Skype: я опаснее многих, и я - гражданин Украины

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (254)

    (обновлено: )7710
    Михаил Саакашвили напомнил, что на Украине он "участвовал в трех майданах", и потому никто не сможет удалить его из украинской истории "одной подписью".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Скайп-конференция лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрала прессу: в офисе возглавляемой им партии "Рух нових сил" яблоку негде было упасть — десятки журналистов, около 20 камер ведущих телеканалов… 

    Правда, как заявил один из партийцев, надо будет еще посмотреть, кто что покажет. 

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Фото Петра Порошенко в Twitter
    Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

    "До сих пор нам не удавалось прорвать информационную блокаду", — сказал он, добавив, что, по его мнению, журналисты хотели бы "говорить правду", но олигархи-владельцы каналов не дают.

    Похоже, олигархи дотянулись и до спутниковой связи: в течение целого часа не удавалось наладить связь с находящимся в США Саакашвили. После нескольких неудачных попыток попросили журналистов отключиться от вай-фай, затем сообщили: вся сеть легла, есть ли у кого "таблетка", 3G-модем?.. 

    Кто главный соперник Порошенко?

    Наконец, удалось. Появившийся на экране Михаил Саакашвили высказал предположение, что проблемы со связью — возможно, не случайность, что кто-то пытается помешать его "сателлитному выступлению".

    "Я ведь не на другой планете нахожусь", — отметил политик. Он снова назвал "абсолютно незаконным" решение президента Украины Петра Порошенко лишить его украинского гражданства, сравнив ситуацию с захватом квартиры: хозяин уехал на время, а вещи вынесли, замок сменили, вернуться нельзя.

    Политик подчеркнул, что никаких оснований лишать его гражданства у Порошенко не было.

    В то же время, по мнению Саакашвили, это решение показывает, что Порошенко считает его и возглавляемую им партию главными своими соперниками. Когда Юлию Тимошенко посадили, то ее считали главным конкурентом, когда Виктора Ющенко отравили — его считали главным противником, а теперь вот Саакашвили лишили гражданства — так кто главный?..

    Об этом же говорил и член руководства партии экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, выступивший еще до сеанса связи. По его словам, когда были созданы объединенные штабы, власть испугалась, что "демократические силы реально могут объединиться" — отсюда и жесткая реакция.

    "Но мы никуда убегать не собираемся", — сказал Сакварелидзе. 

    "Я вернусь"

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все смешалось в доме... Путин, МИД, Саакашвили...

    Саакашвили также заявил, что он не собирается искать убежища в США и намерен вернуться на Украину, что бы там Порошенко не подписывал.

    "Я не собираюсь пользоваться защитой США или любой другой страны, я собираюсь возвращаться на Украину и опираться на наших активистов", — сказал Саакашвили.

    По его словам, он не будет возвращаться тайком, а публично объявит о дате своего возвращения в страну — но объявит позже. 

    Политик добавил, что на осень запланирована "мобилизация" его сторонников, и эта мобилизация — не отменяется.

    Самый опасный?

    По словам Саакашвили, он не имеет президентских амбиций, должности ему не нужны, однако его амбиция больше: он намерен коренным образом изменить ситуацию в стране, "сменить весь политический класс".

    "Я для них гораздо опаснее, чем те, кто хочет стать президентом", — сказал политик.

    Он также отметил, что готов отстаивать свое право на украинское гражданство в украинском суде.

    "Если Порошенко не трусливый, если он меня не боится, пусть он меня официально допустит в Украину, пусть они мне даст отстоять свои права в суде", — сказал Саакашвили, пообещав в таком случае взять обратно свои слава о "трусливости" президента.

    Компромата нет

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Соцсети о Саакашвили: не гражданин с большим рейтингом

    Экс-губернатор также сообщил, что на него долго искали компромат, искали тайные капиталы, искали "скрытое другое гражданство", но — "ничего не смогли найти". Потом, по его словам, искали компромат личного характера — "Порошенко это сам поручил СБУ", но тоже безуспешно.

    "И тогда Порошенко признал свое поражение и лишил меня гражданства", — резюмировал Саакашвили. Он напомнил, что на Украине "участвовал в трех майданах", и потому никто не сможет удалить его из украинской истории "одной подписью".

    По мнению экс-губернатора, убрать его с политической арены хотят Порошенко и олигархат — "как политическую фигуру, которую они боятся", но выгодно это "и Путину". Саакашвили отметил, что решением о лишении его гражданства Петр Порошенко "ослабил демократию", теперь украинского президента "называют диктатором".

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    "Вопрос не во мне, вопрос в беспределе, вопрос в том, что в какой-то момент все президенты Украины решают, почти все, что им позволено все. И Порошенко решил, что сейчас момент, когда позволено все", — подчеркнул Саакашвили. 

    Он добавил, что не собирается получать никакого гражданства другой страны.

    "Я являюсь гражданином Украины", — заявил Саакашвили.

    Украинское фото
    Скайп-конференция Михаила Саакашвили, 1 августа 2017

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили находится сейчас в США. 

    Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

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