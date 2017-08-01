Саакашвили в Skype: я опаснее многих, и я - гражданин Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скайп-конференция лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрала прессу: в офисе возглавляемой им партии "Рух нових сил" яблоку негде было упасть — десятки журналистов, около 20 камер ведущих телеканалов…

Правда, как заявил один из партийцев, надо будет еще посмотреть, кто что покажет.

"До сих пор нам не удавалось прорвать информационную блокаду", — сказал он, добавив, что, по его мнению, журналисты хотели бы "говорить правду", но олигархи-владельцы каналов не дают.

Похоже, олигархи дотянулись и до спутниковой связи: в течение целого часа не удавалось наладить связь с находящимся в США Саакашвили. После нескольких неудачных попыток попросили журналистов отключиться от вай-фай, затем сообщили: вся сеть легла, есть ли у кого "таблетка", 3G-модем?..

Кто главный соперник Порошенко?

Наконец, удалось. Появившийся на экране Михаил Саакашвили высказал предположение, что проблемы со связью — возможно, не случайность, что кто-то пытается помешать его "сателлитному выступлению".

"Я ведь не на другой планете нахожусь", — отметил политик. Он снова назвал "абсолютно незаконным" решение президента Украины Петра Порошенко лишить его украинского гражданства, сравнив ситуацию с захватом квартиры: хозяин уехал на время, а вещи вынесли, замок сменили, вернуться нельзя.

Политик подчеркнул, что никаких оснований лишать его гражданства у Порошенко не было.

В то же время, по мнению Саакашвили, это решение показывает, что Порошенко считает его и возглавляемую им партию главными своими соперниками. Когда Юлию Тимошенко посадили, то ее считали главным конкурентом, когда Виктора Ющенко отравили — его считали главным противником, а теперь вот Саакашвили лишили гражданства — так кто главный?..

Об этом же говорил и член руководства партии экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, выступивший еще до сеанса связи. По его словам, когда были созданы объединенные штабы, власть испугалась, что "демократические силы реально могут объединиться" — отсюда и жесткая реакция.

"Но мы никуда убегать не собираемся", — сказал Сакварелидзе.

"Я вернусь"

Саакашвили также заявил, что он не собирается искать убежища в США и намерен вернуться на Украину, что бы там Порошенко не подписывал.

"Я не собираюсь пользоваться защитой США или любой другой страны, я собираюсь возвращаться на Украину и опираться на наших активистов", — сказал Саакашвили.

По его словам, он не будет возвращаться тайком, а публично объявит о дате своего возвращения в страну — но объявит позже.

Политик добавил, что на осень запланирована "мобилизация" его сторонников, и эта мобилизация — не отменяется.

Самый опасный?

По словам Саакашвили, он не имеет президентских амбиций, должности ему не нужны, однако его амбиция больше: он намерен коренным образом изменить ситуацию в стране, "сменить весь политический класс".

"Я для них гораздо опаснее, чем те, кто хочет стать президентом", — сказал политик.

Он также отметил, что готов отстаивать свое право на украинское гражданство в украинском суде.

"Если Порошенко не трусливый, если он меня не боится, пусть он меня официально допустит в Украину, пусть они мне даст отстоять свои права в суде", — сказал Саакашвили, пообещав в таком случае взять обратно свои слава о "трусливости" президента.

Компромата нет

Экс-губернатор также сообщил, что на него долго искали компромат, искали тайные капиталы, искали "скрытое другое гражданство", но — "ничего не смогли найти". Потом, по его словам, искали компромат личного характера — "Порошенко это сам поручил СБУ", но тоже безуспешно.

"И тогда Порошенко признал свое поражение и лишил меня гражданства", — резюмировал Саакашвили. Он напомнил, что на Украине "участвовал в трех майданах", и потому никто не сможет удалить его из украинской истории "одной подписью".

По мнению экс-губернатора, убрать его с политической арены хотят Порошенко и олигархат — "как политическую фигуру, которую они боятся", но выгодно это "и Путину". Саакашвили отметил, что решением о лишении его гражданства Петр Порошенко "ослабил демократию", теперь украинского президента "называют диктатором".

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"Вопрос не во мне, вопрос в беспределе, вопрос в том, что в какой-то момент все президенты Украины решают, почти все, что им позволено все. И Порошенко решил, что сейчас момент, когда позволено все", — подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что не собирается получать никакого гражданства другой страны.

"Я являюсь гражданином Украины", — заявил Саакашвили.

Украинское фото Скайп-конференция Михаила Саакашвили, 1 августа 2017

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили находится сейчас в США.

Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.