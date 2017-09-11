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    Фотоленты

    Фотоитоги 11 сентября: прорыв Саакашвили в Украину, годовщина терактов 9/11

    (обновлено: )80
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Участники АТО заблокировали здание Госгеокадастра в Запорожье
    Киевлянка Марта Костюк (справа) в паре с сербкой Ольгой Данилович
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Вспышка на Солнце
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017.
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили прорвался в Украину.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя.
    facebook.com/WBSuperSeries
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Легкий одномоторный самолет разбился в Харьковской облаксти, он проводил авиационно-химические работы. В результате аварии пострадал пилот. По данным мэрии, он находится на операционном столе, состояние его здоровья – тяжелое.
    facebook.com/slava.mavrichev
    Участники АТО заблокировали здание Госгеокадастра в Запорожье
    Участники АТО заблокировали здание Госгеокадастра в Запорожье
    vv.com.ua
    Киевлянка Марта Костюк (справа) в паре с сербкой Ольгой Данилович
    15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (справа) стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.
    btu.org.ua
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду.
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Вспышка на Солнце
    Вспышка на Солнце.
    sdo.gsfc.nasa.gov
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября.
    Brendan Smialowski / AFP

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    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017.

    Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

    durdom.in.ua/voronz
    Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

    Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. 

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники во время прорыва Михаилом Саакашвили госграницы действовали правильно, не применив оружие, на что имели право.

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    Минута молчания прошла в Белом доме, а примерно через час прошла церемония в Пентагоне, где, помимо Трампа, присутствовали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

    11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

    Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.

    Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.

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