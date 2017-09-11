Фотоитоги 11 сентября: прорыв Саакашвили в Украину, годовщина терактов 9/11

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники во время прорыва Михаилом Саакашвили госграницы действовали правильно, не применив оружие, на что имели право.

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Минута молчания прошла в Белом доме, а примерно через час прошла церемония в Пентагоне, где, помимо Трампа, присутствовали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.