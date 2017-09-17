Саакашвили: революции не будет, но собираемся ездить по всей Украине

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заверил, что у него нет желания организовывать новую революцию в Украине, информирует "Гордон".

"Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию", — заявил Саакашвили в воскресенье в Виннице.

Он добавил, что он и его сторонники планируют добиться выполнения своих требований "законным путем".

"Будем ездить по всей Украине и собирать требования", — сказал Саакашвили, добавив, что эти требования будут переданы Верховной Раде и президенту страны.

Ранее в его партии "Движение новых сил" сообщили, что Саакашвили собирается выступить в Киеве 17 сентября и озвучить свои требования к власти.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в минувшее воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.