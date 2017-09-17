Прорыв границы: во Львовской области будут судить Саакашвили

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, в Мостиском районном суде Львовской области состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила представитель пресс-службы партии Саакашвили "Движение новых сил" Марьяна Поштар.

"В понедельник, 18 сентября, в 15.00 в Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михаилом Саакашвили. Истцом является Государственная пограничная служба. Михаил обязательно будет на суде", — сказала она в комментарии агентству "Укринформ". По ее словам, в воскресенье Саакашвили находится в Виннице.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в минувшее воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.