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    Прорыв границы: во Львовской области будут судить Саакашвили

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (514)

    (обновлено: )52603
    Как сообщила представитель пресс-службы партии Саакашвили "Движение новых сил" Марьяна Поштар, истцом является Государственная пограничная служба. Михаил Саакашвили обязательно будет на суде.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, в Мостиском районном суде Львовской области состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила представитель пресс-службы партии Саакашвили "Движение новых сил" Марьяна Поштар.

    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН
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    "В понедельник, 18 сентября, в 15.00 в Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михаилом Саакашвили. Истцом является Государственная пограничная служба. Михаил обязательно будет на суде", — сказала она в комментарии агентству "Укринформ". По ее словам, в воскресенье Саакашвили находится в Виннице.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в минувшее воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

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