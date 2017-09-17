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    Как Луценко и Найем на форума YES ругались из-за Саакашвили

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (510)

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема в содействии экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили при пересечении границы.
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    Спор между Луценко и Найемом произошел во время форума YES в Киеве. Найем отметил, что политика Петра Порошенко относительно Саакашвили похожа на политику экс-президента Виктора Януковича по отношению к Юрию Луценко.

    Луценко подчеркнул, что Саакашвили должен был написать заявление в суд и обжаловать решение об отмене гражданства.

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

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