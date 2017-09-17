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    Саакашвили намерен выступить с требованиями в Киеве 17 октября

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    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что его партия решила присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями.
    Саакашвили в Ивано-Франковске
    Dru Druster / Facebook

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал о намерении выступить в Киеве с тремя требованиями.

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    Ранее в партии Саакашвили "Рух новых сил" сообщили, что он собирается посетить Киев 19 сентября.

    "Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", — сказал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

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