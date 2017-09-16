Субботнее вече Саакашвили в Ивано-Франковске

Михаил Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На Вечевой площади в Ивано-Франковске его встретили около двух сотен местных жителей. Об этом говорится на сайте Ивано-Франковска.

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К франковцам политик заговорил на украинском языке.

"Сейчас мы будем ездить по всей стране, собирать запросы разных людей, а потом — возвращаться, и с этими вопросами, с этими требованиями спокойно поедем в Киев", — планирует Саакашвили.

Поддержать Саакашвили в Ивано-Франковск приехал и народный депутат Егор Соболев. При этом, на сцену вывели детей.

"Чтобы они не стояли на Майданах и не воевали….", — отметил Егор Соболев перед призывом объединиться в единое движение.