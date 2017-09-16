наверх
16.09.201713:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман о возможном приезде Саакашвили в Киев: не знаю, что делать

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (18)

    (обновлено: )11001
    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, он знает, "как делать реформы, строить дороги, а что делать с популистами - пусть решают украинцы".
    Владимир Гройсман на саммите YES
    Украинская правда

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что Саакашвили не вопрос правительства.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили в Украине! А когда ждать Азарова?

    Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев.

    "Ничего… Ничего… Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги. А что делать с популистами — пусть решают украинцы", — отметил он.

    "Я не увидел каких-то фундаментальных успехов, когда он был главой Одесской обладминистрации. У меня тоже есть определенные разочарования. Но вопрос гражданства стоит исключительно в юридической составляющей", — сказал премьер.

    Украинская правда
    Владимир Гройсман на саммите YES

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне