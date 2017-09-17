Хроника 16 сентября: пожар и бунт в Одессе, требования Саакашвили

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Глава МИД Павел Климкин заявил, что миротворцы в Донбассе приведут к выборам, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер анонсировал новую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, а Михаил Саакашвили обозначил три главных требования к власти.

Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Пожар в Одессе: погибли дети, жители требуют отчета мэра

В ночь на 16 сентября в Одессе произошел крупный пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере, в результате которого погибли трое детей. В области объявлен траур.

Возгорание произошло около 23:30. Пожарная сигнализация, по словам очевидцев, не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. По факту пожара открыли уголовное производство.

В лагере на момент возгорания находилось 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. По состоянию на вечер 16 сентября подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения.

Пожар вызвал в области народный бунт. У здания мэрии родители детей и общественные активисты устроили митинг, требуя прибытия мэра Геннадия Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих. Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

Утром в воскресенье возмущенные пожаром люди опять собрались под горсоветом: требуют отчета мэра Геннадия Труханова.

В ОБСЕ назвали число жертв конфликта в Донбассе

С начала года жертвами конфликта в Донбассе стали 68 мирных жителей, 315 ранены. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Facebook.

"В 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертв среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", — говорится в сообщении.

В то же время в 2016 году миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых — 88 погибших.

Климкин: ввод миротворцев ООН в Донбасс приведет к выборам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам.

"Мандат должен охватывать территориально всю территорию оккупированного Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы… Мандат такой миссии должен включать полный вывод российских войск и наемников и, конечно, первые шаги для нормализации ситуации… Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал Климкин на брифинге.

Волкер заявил о новой встрече с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре 2017 года. Ранее в августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

Гройсман и Луценко высказались о будущем Саакашвили

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не арестуют по делу о "прорыве" через украинско-польскую границу. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", — сказал Луценко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

Премьер Владимир Гройсман говорит, что не знает, что делать с Саакашвили, так как это не вопрос правительства. Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев.

Саакашвили выдвинул три требования к власти

Михаил Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На Вечевой площади его встретили около двух сотен местных жителей. К франковцам политик обратился на украинском языке. "Сейчас мы будем ездить по всей стране, собирать запросы разных людей, а потом — возвращаться, и с этими вопросами, с этими требованиями спокойно поедем в Киев", — планирует Саакашвили.

Также Саакашвили обозначил три требования к власти, с которыми он присоединится к активистам и соберется в Киеве 17 октября. По его словам, это создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

В ДНР запретили ввоз колбасы и сала из Украины

Ввоз из Украины свинины и продукции из нее запретили в самопровозглашенной ДНР из-за ухудшения ситуации с африканской чумой свиней, сообщается на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

"В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", — говорится в сообщении.

Взрыв в метро Лондона: арестован 18-летний подозреваемый

В Великобритании арестован 18-летний подозреваемый в связи с терактом в лондонском метро, сообщили в Скотленд-Ярде. Арестованный находится в местном полицейском участке, позже он будет перенаправлен в участок на юге Лондона. В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию о нем, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.

Коалиция во главе с США обвинила РФ в нанесении удара по курдам в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обвинила в субботу РФ о нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF). "Примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коа-лиции", — говорится в заявлении коалиции.

Названа дата боя украинского чемпиона мира против кубинского боксера

Бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря. Известно, что бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Как отмечается, поединок пройдет во втором полулегком весе, поэтому Ригондо нужно подняться в весовой категории.