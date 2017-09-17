Веха недели: как Саакашвили открыл новый "антипорошенковский" фронт

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Нынешняя неделя — одна из самых в политическом смысле, кризисных на Украине за все время правления Петра Порошенко. Фактически, если отбросить нюансы, можно говорить о том, что в ближайшее время решится вопрос верховной власти — сможет ли Порошенко удержать власть в той конфигурации и структуре, которые им выстроены, или эту структуру придется существенно изменять под давлением внешних и внутренних обстоятельств, то есть делиться властью с кем-то из силовиков, например, с Аваковым?

Как оппозиция, организовавшая прорыв Саакашвили, дальше использует экс-президента Грузии? И к чему готовится в ближайшие дни — новому Майдану или арестам оппозиционеров, которые обещают вывести на улицы тысячи украинцев?

Все эти вопросы возникают именно по результатам событий минувшей недели.

Очень нужный "чемодан без ручки"

Детонатором в политическом взрыве, произошедшем на этой неделе на Украине, стал, конечно, ожидаемый, совершенно неподготовленный и кое-как с политической точки зрения слепленный прорыв Михаила Саакашвили через украинскую границу.

Лишенный гражданства Михаил Саакашвили метался всё воскресенье 10 сентября в поисках дырки в границе вместе с внушительной поддержкой в лице лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и его собственного грузинско-украинского окружения, включая подтянувшихся к границе по собственному почину радикалов Семена Семенченко.

Саакашвили явно трусил идти на пролом. И, в конце концов, его сторонники внесли экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину на руках. Похоже, что сам Саакашвили из-за специфических черт характера (тщательно скрываемой нерешительности) все-таки на реальный прорыв границы был не способен. Итак, его, как он сам признался, вытащили из автобуса (он умудрился там, в автобусе, даже паспорт оставить, который потом "украла" украинская полиция) и внесли на территорию страны. Ну, в общем, такой вот очень нужный оппозиции и совершенно нерешительный чемодан без ручки…

А дальше, как из дырявого решета, посыпались другие события. Саакашвили, человека лишенного гражданства и вообще каких-либо правовых документов, поселили в самой фешенебельной гостинице Львова, мэр Львова Андрей Садовый принял его и обласкал, Юлия Тимошенко появилась с ним на митинге. Однако, большой поддрежки у электората он не снискал.

"Я не считаю, что Саакашвили кардинальным образом дискредитировал власть в Украине, — утверждает Кость Бондаренко. — По большому счету граждане пока находятся в недоумении — а что, собственно, произошло? Если бы Саакашвили смог предстать в роли "благородного рыцаря", который борется, по его собственному выражению, с "барыгой" (Порошенко — Ред.), это был бы один вопрос. Но Саакашвили и его команда пошли на откровенное нарушение законодательства и применение силы против правоохранителей. Юлия Тимошенко, как наиболее умная и опытная, это поняла первой и дистанцировалась от подобных действий. За ней последовал Гриценко, который осудил как действия власти, так и действия сторонников Саакашвили. По крайней мере, в соцсетях и информпространстве его акцию высмеивают и относятся к ней со скепсисом".

А потом утром следующего дня, когда чары "прорыва" окончательно развеялись, у украинской оппозиции, съехавшаяся в эти дни во Львов, состоялось закрытое совещание.

Выяснилось, как просочилось это в СМИ, что на нем Саакашвили предложил себя в качестве главы объединенного антипопрошенковского фронта. Однако его визави — Тимошенко, Гриценко, Садовой решили иначе. Им-то Саакашвили нужен был всего лишь в качестве тарана или даже детонатора событий. Но никак ни в качестве лидера.

Да и вообще, на самом деле прорыв Саакашвили стал возможен, прежде всего, благодаря активному участию в нем системной украинской оппозиции. То есть не самого Саакашвили, а тех, кто его внес на территорию Украины, то есть явных и тайных сторонников Тимошенко и ее окружения. И теперь, когда прорыв состоялся, а власть Порошенко оказалась этим прорывом опорочена, у Саакашвили будет несколько иная роль.

Политический подрывник

На том же закрытом совещании украинской оппозиции во Львове, которое состоялось в понедельник, Тимошенко и ее партнеры, отказав Саакашвили в лидерстве над «объединенным антипорошенковским фронтом» и даже вообще в создании такого фронта (каждый, как утверждает Тимошенко, будет идти сам по себе), все-таки роль Саакашвили определили как такого политического террориста-подрывника.

Теперь Саакашвили будет ездить при поддержке местных структур оппозиции, по украинским городам и весям и поносить президента Порошенко со всем своим кавказским темпераментом.

"Саакашвили опасен для власти тем, что может выступить точкой сборки радикального протеста, — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. - Вокруг Саакашвили против Порошенко, а не за Саакашвили, могут ситуативно собраться представители радикальной антипорошенковской несистемной оппозиции. При этом Саакашвили своей резкой критикой власти расширяет "окно Овертона" — можно Саакашвили — можно всем. И при этом критика президента ожесточается и со стороны других представителей оппозиции (системной — Тимошенко, Садовой, Гриценко и др. — Ред.). При этом власть сильна только номинально. Реально, как показывает ситуация "прорыва Саакашвили", аппарат управления деморализован».

И это открытие — деморализации власти, — одна из главных побед Тимошенко и ее окружения. А вовсе не Саакашвили.

Вообще надо понимать тонкость нынешней ситуации. Саакашвили абсолютно не представлял и не представляет для Порошенко никакой опасности. Он, и имея-то украинское гражданство, не мог участвовать по закону в президентских выборах. А лишение его гражданства в этом смысле только прибавило самому экс-президенту Грузии только куража, но ничего не дало президенту Порошенко по существу.

"Сам по себе Саакашвили вряд ли может представлять угрозу для Порошенко. Президент боится не его, а тех, кто пытается использовать Саакашвили как знамя — в первую очередь Юлию Тимошенко, у которой есть и опыт, и рейтинг, и харизма", — утверждает Бондаренко.

Так что лишение Саакашвили украинского гражданства было абсолютной глупостью со стороны президента. Порошенко этим удовлетворил свою личную жажду мести, но тем самым создал себе же ситуация, из которой у него есть два выхода — либо продолжать гнобить Саакашвили, что вряд ли понравится "свободолюбивому" Западу, либо сделать вид, что ничего страшного не произошло и продолжать терпеть словесные издевательства своего бывшего друга Саакашвили.

В любом случае, эту первую неделю политического кризиса на Украине Порошенко оппозиции уже проиграл.

Посол Запада, который должен укротить Порошенко

Впрочем, как не странно, есть у Саакашвили во всей этой истории и еще одна важная ипостась, на которую пока мало обращают внимания.

Дело в том, что президент Украины за три минувших года, несмотря на провалы во внутренней и внешней политике, смог добиться немалых международных успехов. Прежде всего, так сказать, в личном плане. Кредиты МВФ, транши ЕС идут довольно исправно. При всей провальности минских соглашений, и канцлер Германии, и бывший вице-президент США и некоторые другие видные политики и руководители западных государств в той или иной степени поддерживают Порошенко и его антироссийскую риторику, на которой он строит свою внешнюю внутреннюю политику.

Правда, во всей этой истории есть важный нюанс. Порошенко использует слабости и узкие места в политике других государств для укрепления собственных позиций. У Меркель — выборы на носу, а у Трампа — внутренний раздрай, в Лондоне — выход из ЕС, в Париже — новый президент… Короче, всем сейчас по большому счету, — не до Украины.

А Порошенко со своей стороны, пользуясь случаем, постоянно "подливает бензинчику" в тлеющий конфликт России и Запада.

Такая роль Порошенко, на самом деле далеко не всех устраивает на Западе. Там хоте ли бы, чтобы Порошенко стоял в стороне с подносом, а не сидел за общим столом.

Да, и торпедирование минских соглашений, которое Порошенко проводит довольно умело и технично, опять же используя слабости и недоговоренности между основными политическими игроками, тоже не всем на Западе по большому счету нравится. Там вполне отдают себе отчет, что приведенный ими же к власти, Порошенко теперь их использует в своих интересах.

"Мы не знаем реальную подоплеку ситуации и то, насколько в этой акции (прорыве Саакашвили через границу — Ред.) заинтересованы в США — а именно они являются основным распорядителем политических активностей в Украине, — утверждает Бондаренко. — Если все это согласовано с теми, кто в Вашингтоне принимает решения — значит, мы можем увидеть дальнейшее развитие ситуации и Порошенко несдобровать. Кстати, именно этим объясняется нервозность и непоследовательность Порошенко в ситуации с Саакашвили. Если же это — блеф (Саакашвили и системной оппозиции — Ред.) и попытка "ввязаться в драку, а там посмотрим" Наливайченко, Гриценко и других, то у Порошенко есть шансы быстро навести порядок".

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Момент истины наступит, как считают аналитики на Украине, когда оппозиция, как она планирует, выведет в конце сентября (с 19 по 25 сентября) под стены Верховной рады своих сторонников и радикалов.

"Золотая акция в данной ситуации — у Авакова: не понятно, как он поведет себя в дальнейшем. Например, когда Саакашвили и его сторонники, а также правые радикалы, придут под стены Верховной Рады. Даст ли он команду защищать парламент или же попросту умоет руки? При этом сам Порошенко в это время будет находиться в США (на Генассамблее ООН — Ред.) и оперативно управлять ситуацией не сможет", — напоминает Бондаренко.

Так что предстоящая неделя, во время которой пройдет второй акт политического кризиса, будет на Украине еще более увлекательной и непредсказуемой.