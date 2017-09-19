Саакашвили хотел "взять" Киев штурмом, но… передумал?

Геворг Мирзаян, для РИА Новости Украина

Встретимся через месяц

Явление Михаила Саакашвили киевлянам перенесено почти на месяц. "Я решил объездить все регионы Украины, пообщаться с народом. Мы будем ездить и собирать требования… 17 октября собираемся в Киеве очень мирно", — заявил Саакашвили. Он уже побывал в Виннице, а 20 сентября намечено его шоу в Днепропетровске (ставшим Днепром). Тамошние власти запрещать выступление Саакашвили не будут, но свое отношение к нему уже выразили.

"13 июня прошлого года своим распоряжением я запретил в Днепре гастроли передвижных цирков с животными. На время визита Михаила Саакашвили и "Руха новых сил" во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения, — написал мэр Днепра Борис Филатов. — Прошу всех местных зрителей не оскорблять артистов".

У политологов есть несколько версий отказа экс-губернатора идти на Киев. Сторонники Порошенко муссируют слух о том, что Саакашвили поссорился с Тимошенко, и она отказала ему в поддержке массовкой. Адепты самого грузинского президента говорят о том, что Саакашвили просто хочет собрать побольше народа, а его политические союзники – собрать побольше випов. Некоторые эксперты говорят о том, что Мишу запугали.

"Саакашвили намекают: если он будет в жесткой оппозиции, то в Украине его не будет", — уверяет украинский политолог Руслан Бортник. Наконец, еще одна версия – табу исходит от Соединенных Штатов, которым не с руки бардак в украинской столице накануне выступления Порошенко в ООН, его встречи с Трампом и сложных переговоров о миротворческом мандате в Донбассе.

Однако в любом случае проект Саакашвили не закрыт. Да, власти пытаются принижать его значимость. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он не знает, как поступать с популистами. "Я понимаю, как строить дороги, как инвестировать в развитие национальной экономики, как создавать условия для нашей энергетической независимости, как готовить страну к суровым зимам, я это понимаю", — отметил он.

Но именно потому, что Гройсман и все правительство либо не понимают, как это делать, либо понимают, но предпочитают направлять средства на иные нужды, появляются такие популисты, как Саакашвили, — сборщик, аккумулятор украинского негатива. По сути, он сейчас пытается синхронизироваться со всеми протестными настроениями, всеми недовольствами в стране, спекулирует на трагедиях, в частности на гибели детей в лагере "Виктория" в Одессе.

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Дети погибли от пожара во многом потому, что система противопожарной безопасности не сработала, ибо деньги на ее создание были разворованы. А деньги на развитие Одессы, по мнению Саакашвили, "крадутся Трухановым (мэр Одессы – прим. авт.) и его бандой рэкетиров, убийц и мародеров с 90-х годов, и они также делят эти деньги с Киевом, с чиновниками Администрации президента и правительства Украины, которые их и прикрывают". "И прикрывали, когда я был главой обладминистрации", — добавил экс-губернатор.

Не сажать, не преследовать

Собрав массовку, Миша пойдет на Киев. "Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона", — заявил Саакашвили. Ну и, естественно, он требует провести досрочные выборы.

"Я совершенно согласен, что эти сами никуда уходить не собираются, это абсолютно правильно. Я не верю, что одним президентом дело ограничится, я думаю, что нам нужно 300 нормальных людей найти в парламент", — заявил Саакашвили. О майдане речи официально не идет. "Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устроить", — отметил он. Однако даже с учетом специфической речи Саакашвили, нужно отметить, что он сказал не "не буду", а "нет желания". Ведь если убедить власть не получится, то нужно будет идти на штурм Банковой – просто потому, что в ином случае Саакашвили отправится на пенсию.

На самой Банковой слишком умны для того, чтобы сейчас Мишу сажать или преследовать – тем более в условиях нынешней внешнеполитической неопределенности, когда Порошенко никак не может однозначно подтвердить ярлык на княжение у американского хана. Ведь в этом случае любые атаки на Саакашвили сыграют в его пользу, усилят его образ противника "воров во власти".

Поэтому в Киеве намерены наказывать тех, кто прорывал с Мишей державный кордон. "Те, кто его переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили – можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!" — заявил генпрокурор Юрий Луценко. Украинские власти вдруг вспомнили, что нападение на представителей силовых структур – это нападение на само государства.

"События на западной границе Украины, которые происходили на прошлой неделе — это дискредитация Украины на международной арене, это демонстрация всему миры отсутствия в Украине закона, порядка, дисциплины и уважения к символам суверенитета и государственности", — возмущается Олег Ляшко.

Но самого Мишу не тронут, и даже не выбросят по своей инициативе из страны. "Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет удостоверение на постоянное проживание или иной документ, который он подал", — пояснил генпрокурор Юрий Луценко.

Грузины тоже не дураки

Да, но избавиться от Саакашвили властям все же хочется, поэтому украинские власти предлагают грузинам самим немного активизироваться в этом вопросе. "Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые к нам пришли, к нам и в генпрокуратуру в отношении Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматриваются уголовные дела по отношению к нему. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции и в этом этапе Минюст не принимает участия. Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", — отметил замглавы ведомства Денис Чернышев.

Однако в Тбилиси тоже не дураки сидят. Да, им очень хочется отомстить Саакашвили за все прекрасное, что он сделал Грузии (бывшему президенту инкриминируют множество преступлений – превышение должностных полномочий, растрата, изъятие чужой собственности, преследование оппозиции, санкционирование пыток в отношение политических противников), однако издержки от этой мести будут слишком велики. И речь не только о протестах "мишистов" из Единого национального движения (партия Саакашвили в Грузии, которая еще пользуется значительной поддержкой населения).

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По мнению грузинского политолога Кахи Гоголашвили, экстрадиция Саакашвили "вызовет скандал и недовольство со стороны США и европейских стран. Они ни в коем случае не поддержат это решение". Пусть Саакашвили вор и бандит, но он все равно является американским символом демократизации и цветных революций на постсоветском пространстве. И если его экстрадируют в Грузию и будут судить, то США окажутся перед очень неприятной вилкой – либо признавать, что Саакашвили – вор и бандит, либо обвинять новые грузинские власти (которые, вообще-то, проамериканские) в предательстве идей демократии и революций. Тбилиси такие проблемы не нужны, поэтому грузинское правительство сделает все возможное для того, чтобы их бывший президент остался отравлять воздух и жизнь в Украине.