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    Политика

    Саакашвили назвал Порошенко частью системы, которая убивает Украину

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (527)

    (обновлено: )32301
    Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник сообщил, что желает Порошенко успеха в ходе его визита в США, если его действия будут направлены на развитие Украины.
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет личного конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.

    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Неожиданное возвращение: Саакашвили дает брифинг в Киеве

    "У меня нет личного конфликта с Порошенко. Они очень хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга и разрывают страну. Какая чушь. У нас проблема не с Порошенко, Порошенко — одна из частей этой системы, которая убивает Украину", — заявил Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник.

    Он сообщил, что желает Порошенко успеха в ходе его визита в США, если его действия будут направлены на развитие Украины.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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