Саакашвили назвал Порошенко частью системы, которая убивает Украину

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет личного конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Они очень хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга и разрывают страну. Какая чушь. У нас проблема не с Порошенко, Порошенко — одна из частей этой системы, которая убивает Украину", — заявил Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник.

Он сообщил, что желает Порошенко успеха в ходе его визита в США, если его действия будут направлены на развитие Украины.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.