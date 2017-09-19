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    Саакашвили сообщил, почему не обжаловал лишение гражданства

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    Михаил Саакашвили в Киеве подписал запрос - обращение к Порошенко с просьбой предоставить ему документы, необходимые для оспаривания указа в суде.
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов.

    Михаил Саакашвили во Львове. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили хотел "взять" Киев штурмом, но… передумал?

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Его адвокаты заявляли об обжаловании решения о лишении Саакашвили гражданства, однако до сих пор не подали иск в суд.

    "Сейчас я хочу обжаловать указ президента, но у меня нет паспорта, у меня нет документов на руках, у меня нет ничего. Я, как говорится, человек без бумажек", — сказал Саакашвили на брифинге в Киеве.

    В присутствии журналистов он подписал запрос — обращение к Порошенко с просьбой предоставить ему документы, необходимые для оспаривания указа в суде. Брифинг Саакашвили проходил возле здания администрации президента в центре Киева при усиленных мерах безопасности, более ста сотрудников полиции перекрыли улицу Банковую, где находится здание администрации.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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