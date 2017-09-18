Суд перенес рассмотрение дела о прорыве границы Саакашвили

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября продолжит рассматривать дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, заявил председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

Госпогранслужба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании решения Мостиского суда запустить механизм выдворения политика из Украины как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение. В понедельник суд приступил к рассмотрению данного дела.

"Объявляется перерыв в заседании до 22 сентября до 12.00", — заявил Билоус в ходе заседания, трансляция которого велась на странице Саакашвили в Facebook.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Саакашвили, который попросил объявить перерыв в заседании в связи с необходимостью ознакомиться с материалами дела.

Ранее суд также удовлетворил ходатайство адвоката и представителя Госпогранслужбы о вызове в суд ряда свидетелей, в том числе внефракционного депутата Верховной Рады Юрия Деревянко, который присутствовал в пункте пропуска "Шегини" при прорыве границы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.