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19.09.201715:31
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    Фотоленты

    Неожиданное возвращение: Саакашвили дает брифинг в Киеве

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (527)

    (обновлено: )63820
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

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    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.

    "Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", — сказал Саакашвили на брифинге журналистам в Киеве недалеко от здания администрации президента Украины.

    По его словам, в среду он будет в городе Днепр, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят митинг против него.

    "Завтра у них в Днепре большая мобилизация. Сейчас мне говорят, что не нужно ездить по Украине, поскольку могут быть проблемы. Но это показывает только то, что они слабые", — добавил он.

    Также Саакашвили заявил, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов.

    Смотрите также: Порошенко в США: как встречали украинского президента

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