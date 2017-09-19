Неожиданное возвращение: Саакашвили дает брифинг в Киеве

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.

"Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", — сказал Саакашвили на брифинге журналистам в Киеве недалеко от здания администрации президента Украины.

По его словам, в среду он будет в городе Днепр, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят митинг против него.

"Завтра у них в Днепре большая мобилизация. Сейчас мне говорят, что не нужно ездить по Украине, поскольку могут быть проблемы. Но это показывает только то, что они слабые", — добавил он.

Также Саакашвили заявил, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов.

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