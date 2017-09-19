Явление Михо. Как Саакашвили столицу "спасал"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Праздник Михайлова чуда для Киева выдался неспокойным. С самого утра в столице на массовый протест вышли работники сферы здравоохранения, требуя погасить задолженность по зарплате. Силовики перекрыли правительственный квартал, однако ближе к полудню на Банковую прибыл и лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политик с группой народных депутатов Юрием Деревянко, Сергеем Лещенко и Егором Соболевым дал брифинг недалеко от Администрации президента и рассказал о своих дальнейших планах.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Приехал, чтобы уехать

"Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", - сказал Саакашвили на брифинге журналистам.

По его словам, в среду он будет в Днепре, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят против него митинг.

"Завтра у них в Днепре большая мобилизация. Сейчас мне говорят, что не нужно ездить по Украине, поскольку могут быть проблемы. Но это показывает только то, что они слабые", - добавил он.

Украинское фото Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

К слову, ранее мэр Днепра Борис Филатов отменил запрет на гастроли в городе передвижных цирков с животными на время пребывания в населенном пункте Саакашвили.

Порядочные "спартанцы" и склад налички

Бывший губернатор Одесской области намерен искать в регионах «порядочных людей», которые бы смогли пройти в новый созыв парламента на один срок и уйти из политики.

"Надо найти 10 порядочных людей в каждом регионе — это немного. Я буду заниматься селекцией. Я буду заниматься подбором этих людей", — сказал Саакашвили.

По его словам, у него есть конкретная программа — следует собрать 300 "спартанцев"-депутатов, у которых будет большинство в парламенте.

"Подпишут соглашение с народом, что они там только на одну каденцию, сделают реформу — и уйдут из политики", — уточнил детали своего плана Саакашвили.

Он также предложил ввести запрет депутатам и президентам переизбираться на второй срок.

"Закон об импичменте, закон о неприкосновенности, закон об отзыве депутатов, соглашение депутатов, что они там только на один срок", - раскрыл свою стратегию экс-президент Грузии, добавив, что после окончания мандата такие депутаты должны "уйти в историю".

Вместе с тем на брифинге лишенный украинского гражданства Саакашвили также поделился с журналистами мнением о "складах налички" на первом этаже Администрации президента "для подкупа депутатов".

"Ложь барыг" и никакого конфликта

Саакашвили на брифинге заявил, что никакого личного конфликта с президентом Украины Петром Порошенко у него нет, однако глава государства его боится.

"Это у него конфликт со мной. Я ему желаю успехов в Америке. Я там уже был. <…> Он (Порошенко — ред.) меня пригласил для пиара, а я хотел заниматься настоящими делами. Сейчас он (президент — ред.) все сделал, чтобы меня здесь с вами не было", - заявил он.

Также он сообщил, что заявления о его невысоких рейтингах — это "ложь барыг".

Украинское фото Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

"Если меня поддерживают только 2% — почему Порошенко так меня боится? Он сам не верит в эту ложь. Это миф. Я вам советую разок пойти со мной к народу — а потом поговорим о моих 2%. Людей с двумя процентами так не боятся. Он (президент — ред.) очень хорошо знает, на что я способен и какая за нами стоит сила", — рассказал Саакашвили.

Бывший грузинский президент также заявил, что Порошенко ему несколько раз предлагал различные должности.

"Я отказался от премьерства минимум два или три раза", - уточнил Саакашвили, назвав президента "частью системы, которая убивает Украину".

Импичмент и проблема гражданства

Не оставил без внимания Саакашвили и тему импичмента президенту.

"Когда будет 300 новых депутатов и будет закон об импичменте, я хочу посмотреть, как любой президент будет игнорировать требования народа", - уточнил бывший грузинский лидер.

Он напомнил также и об акции протеста 17 октября.

"17 октября мы соберемся здесь, не в поддержку партий или меня, а в поддержку всего украинского народа. Народу — надоело!" — отметил политик.

Саакашвили также заявил, что с его прорывом границы "так решил народ Украины", однако на данный момент революции и столкновения Украине не нужны. По его словам, если вопрос импичмента не решится, то его "решит народ".

"Народ решит сам. На границе народ решил, что я должен быть в Украине… это всегда так в Украине было", - аргументировал Саакашвили.

Политик также потребовал выдать ему документы о лишении его украинского гражданства.

"У меня нет ни одного документа, чтобы я шел в суд. Они подписали указ, но не дали мне ни одного документа, с которым бы я мог обратиться в суд", — посетовал Саакашвили, добавив, что данным вопросом займутся его адвокаты.

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Отметим, во вторник стало известно, что Саакашвили отстранил от обязанностей своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Ранее Чиж разместила на своей странице в Facebook пост, в котором назвала Порошенко "Вальцманом". Позднее она удалила публикацию и извинилась за "злую иронию".

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем — вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости", — сообщил Саакашвили.