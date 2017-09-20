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    Луценко заявил, что не вмешивается в ситуацию с Саакашвили

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    Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Михаилу Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документ, который позволит ему пребывание на территории Украины.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в среду, что не вмешивается в ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но суд должен назначить ему штраф.

    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
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    "Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документ, который позволит ему пребывание на территории Украины. Этим делом занимается суд во Львовской области. Убежден, что он примет решение в соответствии с законом. Я в это не вмешиваюсь", — цитирует слова Луценко агентство УНИАН.

    Однако, по его словам, те, кто советовал Саакашвили и организовывал его незаконное пересечение границы, подпадают под уголовную ответственность. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении лиц, которые присутствовали на месте происшествия, в том числе и депутатов парламента.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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