Статус Саакашвили не дает возможности его экстрадиции в Грузию - Луценко

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Нынешний статус экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не предусматривает возможности его экстрадиции в Грузию, заявил в среду на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Он напомнил, что Саакашвили на территории Украины написал заявление о предоставлении ему охраны как лицу без гражданства.

"Это заявление делает невозможным его экстрадицию… нынешний его статус и оформленные им документы не предусматривают возможности экстрадиции в Грузию", — сказал генпрокурор на брифинге в Днепре, который транслировал телеканал "112 Украина". Он в очередной раз посоветовал Саакашвили сходить в суд и подать заявление о законности указа президента о лишении гражданства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.