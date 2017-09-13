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    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (473)

    (обновлено: )20711
    В распоряжении интернет-издания "Страна.ua" оказалось новое видео прорыва украинской границы в пункте пропуска "Шегини" 10 сентября. Ролик снят из буферной зоны, где находился экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.
    Страна/Youtube

    Видео снято из буферной зоны, где находился Саакашвили. На кадрах видно, как толпа людей прорывает кордон со стороны Украины и бежит "эвакуировать Михо". 

    Ранее все видео фиксировали прорыв с украинской стороны кордона. 

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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