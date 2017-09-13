А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

Видео снято из буферной зоны, где находился Саакашвили. На кадрах видно, как толпа людей прорывает кордон со стороны Украины и бежит "эвакуировать Михо".

Ранее все видео фиксировали прорыв с украинской стороны кордона.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.