Золотарев: конфликтом Порошенко и Саакашвили управляет третья сторона

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

У стелы Независимости в Киеве объявили о начале так называемой "мобилизации". Людей собирают на Всеукраинскую акцию поддержки реформ. Она запланирована на 17 октября в столице и во всех областных центрах Украины. Анонсировал акцию народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Есть ли перспективы у подобной "мобилизации" ради реформ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Ставка на поддержку реформ — это удачная идея, чтобы агитировать людей выходить на акции протеста?

— Дело в том, что слово "реформы" за последние три года имеет уже изрядно подмоченную репутацию, изрядно дискредитированную. И реформа ассоциируется с чем-то нехорошим, с падением уровня жизни, с большими проблемами, с большим беспорядком, хаосом. И поэтому вполне, допустим, приемлемое требование изменения избирательной системы или отмены депутатской неприкосновенности особого возбуждения у избирателей не вызывают.

Почему для этих требований надо выводить людей на улицы, а не инициировать нужные законопроекты в ВР?

– Во-первых, вот этот джентльменский набор реформаторских требований буквально совпадает с требованиями наших внешних партнеров, посольства которых находятся в Киеве на улице Сикорского. Это раз.

Два: мы обратили внимание на такую метаморфозу, что после знаменитого перехода Саакашвили через границу, после ажиотажа 10 сентября, как-то и Саакашвили сбавил обороты, ограничиваясь только риторикой, и наши державные мужи умерили прыть репрессивной машины. Это означает то, что конфликт кто-то моделирует, третья сторона.

Читайте также: Явление Михо. Как Саакашвили столицу "спасал"

Очевидно, Саакашвили из ударного, таранного инструмента, коим он обычно являлся в политике, превращается в инструмент давления. И артикулировать вот эти требования, получить общественную поддержку, это задача наших профессиональных реформаторов-антикоррупционеров.

Но Саакашвили анонсировал свою акцию именно на 17 октября, и всеукраинская акция по поддержке реформ также анонсирована на эту дату.

— Одно дело – декларации, декларируемые намерения, и другое дело – это политическая практика. А пока я вижу то, что все-таки градус подупал. И я думаю, к октябрю, я пока не вижу предпосылок, что это будет идти по нарастающей.

То есть вы считаете, что собрать еще один Майдан во главе с Саакашвили не получится?

– Пока нет активности со стороны отцов-содержателей украинской политики. И я прекрасно понимаю, что и Майдан 2013-2014-го стал возможным и оказался успешен как раз потому, что к массовому протесту против режима Януковича присоединились «владельцы заводов, газет, пароходов» и наших массмедиа.

Но какая хорошая массовка была при прорыве Саакашвили через границу…

– Вот как раз там наблюдалось и не только там, это достаточно финансово затратная акция, но после этого как-то все пошло поспокойнее. Один из известных телеканалов по полной программе освещал это…

Вы же прекрасно понимаете, что без воли его владельца этого бы не было сделано. Но дальше наблюдаем как-то более вялый темп, убавили обороты. Это означает то, что еще думают, еще не приняли решение, а без этого, без поддержки тех, кто реально контролирует украинскую политику, сделать подобие даже второго Майдана будет невозможно.

К слову, Мустафа Найем призывает людей выйти на Майдан, как и четыре года назад. Однако политический аналитик Петр Охотин считает, что ситуация в стране в корне не изменится, пока украинцы не научатся правильно формулировать экономические и социальные требования.