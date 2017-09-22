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    "Виновен". Суд огласил решение по делу Саакашвили о прорыве границы

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (538)

    (обновлено: )44412
    Мостиский районный суд Львовской области наложил на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили административное взыскание в размере 3400 грн.
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен, заявил в пятницу председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
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    "Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан составляет 3400 гривен", — заявил Билоус в ходе судебного заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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