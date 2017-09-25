Соратник Саакашвили упал в обморок в суде после продления ему ареста

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Львовской области оставил под стражей соратника экс-главы Одесской ОГА Александра Бурцева, участвовавшего в "прорыве" контрольно-пропускного пункта "Шегини" 10 сентября.

Суд оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова от 13 сентября об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 дней до 9 ноября включительно 39-летнему Александра Бурцева.

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В зал заседания приехал и Михаил Саакашвили, который просил суд передать Бурцева на поруки. Защита обвиняемого просила суд не применять в отношении Бурцева такую меру пресечения как лишение свободы в виде ареста на 2 месяца и изменить ее на личное обязательство. Однако судья не удовлетворил ходатайство защиты.

Во время объявления решения Бурцеву стало плохо и он потерял сознание.

"Во время завершения оглашения постановления суда Бурцев потерял сознание, присутствующие на заседании активисты вызвали скорую помощь, судьи покинули зал заседаний под скандирование "Позор!". Когда зачитывали приговор, Саакашвили в зале заседаний уже не было", — говорится в сообщении.

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Активисты добавили, что Бурцев мог потерять сознание от внезапного скачка инсулина, поскольку он является инсулинозависимым и "в СИЗО ему лекарства не дают".

Пзже на своей странице в Facebook Саакашили заявил, что судьи, принявшие решение в отношении Бурцева, ранее якобы отпустили на свободу убийцу.

"Те же судьи, которые не дали инсулин диабетику-герою АТО Саше Бурцеву, довели его до комы и присудили удержание в СИЗО без права залога, ранее приняли решение о залоге в размере 1.4 миллиона гривен для местного криминального авторитета "Вова Морда". Этот бандит убил 3 человек, а покушался на жизнь 8-ми. Криминальный авторитет и убийца сейчас на воле, а герой АТО Саша Бурцев — в коме. Вот кто свой для всей этой гнилой системы, а кто по-настоящему опасен!" — написал политик.

Facebok Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили

Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.