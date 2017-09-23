Хроника 22 сентября. Порошенко в Канаде, штраф Саакашвили, погром на "Юности"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко побывал с визитом в Канаде, на военном складе в Донбассе произошел пожар, а суд продлил арест бывшему "регионалу" Александру Ефремову. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко посетил Канаду

Во время своего визита в Канаду президент Петр Порошенко заявил, что он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о расширении экономического взаимодействия между странами.

"Во время украинского-канадских двусторонних переговоров договорились о расширении экономических возможностей между нашими странами", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также выразил канадской стороне благодарность "за подтверждение преданности тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения о свободной торговле между странами".

Президент Украины отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.

Также в рамках двухлетнего обзора Соглашения о свободной торговле планируем изучить возможность расширения ее действия на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции", — добавил он.

Суд огласил решение по делу Саакашвили о прорыве границы

Мостиский районный суд Львовской области признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен, заявил в пятницу председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

"Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан составляет 3400 гривен", — заявил Билоус в ходе судебного заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

Пожар на военном складе в Донбассе

Военный склад горел в пятницу в одной из воинский частей Донецкой области.

"Около 15.00, возле населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло опрокидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в данном районе, в результате чего на объекте возник пожар", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Также сообщается, что с целью выяснения обстоятельств, приведших к чрезвычайной ситуации, на место происшествия прибыла оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем министра обороны.

Силовики заявили об обстреле своих позиций из гранатометов

Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по позициям военнослужащих, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции.

По данным силовиков, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Каменки, Зайцева, Невельского, шахты Бутовка и Песков. На приморском направлении, огонь велся из автоматических гранатометов по позициям в районе Гнутова, Талаковки и Павлополя. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В Киеве произошел погром возле крупнейшего рынка "Юность"

В пятницу жители улицы Братиславской на левом берегу Киева стали очевидцами последствий принудительного демонтажа МАФов возле известного строительного рынка "Юность". Отметим, что разгромленные киоски находились за пределами рынка. Как передал корреспондент газеты "Сегодня" с места событий, несколько мужчин на руинах выискивали ценные вещи и отбирали железо, чтобы сдать его на металлолом.

Минкульт внес Кустурицу, Сигала и Бабкину в "черный список" артистов

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности добавило 27 человек в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, среди них сербский режиссер Эмир Кустурица, российские артисты Надежда Бабкина и Дмитрий Певцов, американский актер Стивен Сигал, говорится в приказе ведомства.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — говорится в приказе, опубликованном на сайте Минкульта. Согласно приказу, в "черный список" также внесены Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Станислав Пьеха, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.

Во Львове 12-летняя девочка родила сына

В одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка родила сына весом 2,500 кг.

Об этом сообщает Высокий Замок со ссылкой на медицинские источники. Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством. Кроме того, без разрешения матери не могут разглашать никакой информации. Мама роженицы, которой 31 год, навещала дочь в роддоме только раз.

"Роженица из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров Львовской области. Она учится в 6-м классе. Отцом ребенка, по предварительной информации, является 18-летний сосед. Он, как рассказывают информированные источники, в больнице новорожденного ребенка не посещал", — сообщает издание.

Сейчас юная мама прооперирована, продолжается послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.

Суд продлил арест Ефремову

Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 20 ноября 2017 года.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", — заявил председательствующий судья Александр Пелых, сообщает "Радио Свобода". Судья добавил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога.

Королевская удочерила девочку из Славянска

Несколько дней назад Наталья Королевская, народный депутат от "Оппозиционного блока", выставила у себя на страничке в социальной сети Facebook фото со своим мужем и маленькой девочкой. "С Днем рождения, любимая доченька!", — подписала она фото с малышкой. Многие СМИ подхватили этот семейный снимок и сделали выводы, что 42-летняя Наталья и ее супруг Юрий около года скрывали пополнение в семье. И что о беременности Натальи знали только близкие и родные люди. "Стране" стали известны подробности о девочке Маше, которой на днях исполнился годик. Как рассказали в ближнем окружении Королевской, малышку одна удочерила.

Полторак подписал приказ об увольнении в запас срочников

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства.

"Министр обороны Украины… Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным ведомства, согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр", — в октябре-ноябре 2017 года, остальные — в октябре-декабре 2017 года. Согласно документу, командирам дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы.