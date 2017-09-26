Политика в клювике. Что привез Порошенко из заокеанского турне

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко прошлую неделю не был в Украине: за океаном глава государства выступил в ООН, заявил о потребности в летальном оружии, пообщался с американским коллегой и анонсировал расширение экономического сотрудничества с Канадой.

Насыщенная программа

Официальная часть заграничного турне Порошенко стартовала в среду, 20 сентября. Гарант Конституации выступил на Генеральной ассамблее ООН: в частности, поднял вопрос миротворческой миссии в Донбассе и напомнил о Голодоморе, призвав признать его геноцидом украинского народа.

Следом Порошенко произнес речь в Военной академии США "Вест-Пойнт": основное внимание он уделил поставкам в Украину летального вооружения. В своем Facebook глава государства написал, что "имел возможность развенчать ряд мифов" относительно оборонительных вооружений.

Гвоздем программы, разумеется, стала встреча Порошенко с президентом США Трампом 21 сентября. Как отмечалось, главы государств обсудили сотрудничество двух стран, а также размещение миротворцев ООН на востоке Украины. Порошенко не преминул заметить, что встреча с президентом США “была чрезвычайно продуктивной”.

Но на этом турне по Северной Америке не закончилось — Порошенко улетел в Канаду. Там он встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и, если верить пресс-службе президента, договорился о расширении экономического взаимодействия между странами.

Личные цели – прежде всего

В целом Порошенко и приближенные к нему спикеры прогнозируемо назвали заокеанскую поездку очень успешной и даже прорывной для Украины. Иного мнения – опрошенные РИА Новости Украина политические эксперты. Они признают, что лично для президента вояж был удачным, а для страны – не совсем.

"Порошенко ездил в США за поддержкой. Он хочет быть кандидатом, которого Запад поддержит в 2019 году. Мне кажется, что пока что этой поддержки Порошенко не получил, хотя получил ситуативную поддержку на ближайшее время. США готовы дальше поддерживать Порошенко, но пока нет уверенности, что они поставят на него на президентских выборах 2019 года", – рассказывает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Порошенко съездил удачно, сообщил директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, но вот только президент больше преследовал какие-то свои личные цели – как политика, как государственного деятеля, как бизнесмена, в конце концов.

"Что касается Украины, съездил да и съездил, ничего особо не поменялось", – уверен политолог.

"Дальнейшая потеря экономического суверенитета"

Руслан Бортник, говоря об успешности поездки Порошенко, перечислил его "победы": позитивный прием в Белом доме у Трампа, публичные заверения поддержки, заявления об очередной военной помощи и удачная попытка втянуть американский бизнес в украинский контекст – все это позитив для Порошенко.

Иное дело – результат для Украины.

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"Для страны этот визит ничего особо позитивного не дал. Этот визит означает дальнейшую потерю экономического суверенитета. Этот визит не принес Украине рабочих мест, не дал Украине шанса на решение кризиса на Донбассе, не дал понимания какого-то конструктивного элемента в смысле реализации минских соглашений. Более того, к сожалению, по итогам этого визита мы не увидели украинской резолюции в части миротворцев. А ее хотелось бы, конечно, увидеть", – заявил эксперт.

Впрочем, Бортник уверен, что последствия визита еще проявятся: по его словам, сегодня в украинском политикуме "разворачивается ожесточенная борьба за право быть кандидатом от Запада на президентских выборах 2019 года".

Миротворцы как повод для конфликта с РФ

Павел Рудяков отдельно проанализировал "ударный пункт" переговоров двух президентов – американского и украинского: возможное введение миротворцев ООН в Донбассе. Здесь для Украины, считает политолог, – "минусовая сессия, минусовая встреча".

"Мы пошли на то, чтобы на всех площадках – и в Совбезе, и на дебатах в ООН, и частично на встрече с Трампом, мы устами президента говорили о том, что Россия – плоха, "агрессор". … А позитивной программы мы не предложили. Кроме того, что давайте соберемся и победим Россию. Не положили на стол ни одной идеи, которую можно было бы обсуждать", – отметил политолог.

Он уверен, что задача украинских властей, в частности администрации президента, – обеспечить присутствие миротворческой миссии ООН в Донбассе, "потому что с ней, с ее появлением многие совершенно справедливо связывают возможность вывода из тупика процесса мирного урегулирования в Донбассе".

"А мы тему миротворцев опять превратили в противостояние с Россией", – констатировал эксперт.

Это наш, украинский конфликт, и эта миссия нужна нам, чтобы прийти к миру, подытожил Рудяков.