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    Саакашвили объяснил, почему его соратника не пустили в Украину

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (563)

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    Согласно информации бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, депутата Кобу Накопия не пускают по решению СБУ.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Соратника экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Кобу Накопия не пустили в Украину по решению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил сам Саакашвили.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

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    Ранее бизнесмен и депутат грузинского парламента Коба Накопия заявил, что по прилету в аэропорт Борисполь пограничники вручили ему документ о запрете въезда на территорию Украины без объяснения причин.

    "Выяснилось, что депутата Накопия не пускают по решению СБУ. С каких это пор депутат, который всегда рьяно выступал в поддержку Украины, превратился для СБУ в угрозу национальной безопасности страны, руководителям СБУ придётся объяснить на открытых судебных слушаниях сразу после смены власти на Украине", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на замглавы пограничной службы Украины Василия Серватюка сообщило, что ведомство запретило въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", где Саакашвили незаконно пересек государственную границу.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

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