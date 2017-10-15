В аэропорту "Борисполь" задержали соратника Саакашвили

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" задержали и не пускают в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопия.

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Об этом УП сообщил сам Накопия.

"После прилета в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", — сказал он.

По словам депутата, въезд ему запретил некий "уполномоченный орган". Сейчас он пытается обжаловать это решение у начальника ОКПП Борисполь.

Накопия также добавил, что сейчас находится в лаунж-зоне МАУ, и ему предлагают вылететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Как известно, Коба Накопия — бизнесмен, депутат парламента Грузии, который является одним из сторонников экс-президента Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о задержании возле метро "Нивки" в Киеве его сторонников, которые в этот момент раздавали листовки с приглашением на акцию протеста у здания Верховной рады 17 октября. Он также прикрепил видео пользователя Ignat Konoplasty, где полиция общается с людьми, которые раздают листовки с эмблемой партии Саакашвили "Движение новых сил".