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    В аэропорту "Борисполь" задержали соратника Саакашвили

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (562)

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    Согласно информации, въезд депутату парламента Грузии Кобе Накопии запретил некий "уполномоченный орган". Сейчас депутат пытается обжаловать это решение у начальника ОКПП Борисполь.
    Коба Накопия
    Экономическая правда

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" задержали и не пускают в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопия.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

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    Об этом УП сообщил сам Накопия.

    "После прилета в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", — сказал он.

    По словам депутата, въезд ему запретил некий "уполномоченный орган". Сейчас он пытается обжаловать это решение у начальника ОКПП Борисполь.

    Накопия также добавил, что сейчас находится в лаунж-зоне МАУ, и ему предлагают вылететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как Михаил Саакашвили стал в Украине бомжом Вашингтона

    Как известно, Коба Накопия — бизнесмен, депутат парламента Грузии, который является одним из сторонников экс-президента Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

    Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о задержании возле метро "Нивки" в Киеве его сторонников, которые в этот момент раздавали листовки с приглашением на акцию протеста у здания Верховной рады 17 октября. Он также прикрепил видео пользователя Ignat Konoplasty, где полиция общается с людьми, которые раздают листовки с эмблемой партии Саакашвили "Движение новых сил".

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