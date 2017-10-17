Число участников протеста под Радой возросло вдвое

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Около 4,5 тысяч человек принимают участие в митинге возле Верховной Рады в Киеве, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщил во вторник начальник управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

Ранее во вторник пресс-служба МВД сообщила, что в митингах возле Верховной Рады принимают участие около двух тысяч человек.

Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

"Возле Верховной Радой спокойно, 4,5 тысячи участников митинга находятся, никаких столкновений или других правонарушений не было", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в правительственном квартале дежурят 3,5 тысячи правоохранителей.

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