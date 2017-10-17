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    Число участников протеста под Радой возросло вдвое

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (74)

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    По словам начальника управления Нацполиции Украины Андрея Крищенко, под стенами Верховной Радой находятся около 4,5 тысяч человек участников митинга. Он добавил, что никаких столкновений или других правонарушений не было.
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Около 4,5 тысяч человек принимают участие в митинге возле Верховной Рады в Киеве, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщил во вторник начальник управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
    "Вынесем козлов!". Масштабная акция протеста под Радой

    Ранее во вторник пресс-служба МВД сообщила, что в митингах возле Верховной Рады принимают участие около двух тысяч человек. 

    Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

    "Возле Верховной Радой спокойно, 4,5 тысячи участников митинга находятся, никаких столкновений или других правонарушений не было", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, в правительственном квартале дежурят 3,5 тысячи правоохранителей.

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