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    Саакашвили на митинге посоветовал Порошенко подать в отставку

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (74)

    (обновлено: )33121
    Михаил Саакашвили призвал киевлян присоединиться к митингу у Рады и призвал президента Украины Петра Порошенко подать в отставку.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге у Верховной Рады во вторник посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

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    "Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях… Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция(…) Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! это не мой ультиматум, это мой совет", — цитирует Украинская правда Саакашвили.

    Напомним, у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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