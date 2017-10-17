Тренд дня, "майдан" Саакашвили: ...и дворники стали агентами спецслужб

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В центре столицы с утра во вторник, 17 октября, неспокойно. Активисты ряда общественных организаций проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. В ации принимают участи несколько тысяч человек. Одним из инициаторов протестов стал экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. В сети протесты даже окрестили "третьим Майданом".

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В связи с массовыми мероприятиями правоохранители перешли на усиленный режим службы. Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал, а в Мариинском парке появились артиллерийские орудия. В канун акций спецслужбы сообщили о предотвращении кровопролития на акции Саакашвили в Киеве. В ведомстве сообщили, что задержали группу провокаторов и задокументировали факты поиска задержанными дстрелкового оружия и "средств поражения". Также перекрыты центральные улицы.

Вместе с тем руководитель главного департамента информполитики администрации президента Владимир Горковенко заявил, что усиленные меры безопасности в столице, в том числе и перекрытие ряда центральных улиц возле Администрации президента Украины связаны с визитом в Киев президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки.

Политтехнолог Дмитрий Раимов описал ситуацию в центре столицы в канун протестов.

"Проехать от ресторана "Феллини" почти нельзя незамеченно. В каждом дворе сидят "те самые люди из тех самых органов". Машины наблюдения стоят аж до здания ЦВК. Даже самые милые дворники, кажется, стали агентами спецслужб. Квартал наводнила суматоха солдат: они в машинах, домах, квартирах. В каждой урне по камере. В каждом доме своя "Мария Ивановна" следит", — написал Раимов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такая обстановка напомнила ему ноябрь 2013 года.

"Когда в Администрации все знали, что надолго пришли. А осень уже шумела листвой: "конец, вероятно, близок". Люди собрали урожай, закрыли дачи на зиму и решили вновь заняться политическими играми. Опять миллионеры соревнуются с новыми мультимиллионерами. И все мечтают стать миллиардерами", — подытожил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политэксперта Юрия Романенко, акции протеста позволяют обществу держать власть в тонусе.

"Организованная сила — всегда бьет неорганизованную. Противоположные мотивации участников протеста иногда позволяют свергнуть власть, но не удержать", — уточнил Романенко в Facebook.

Эксперт акцентировал, что участие в протестах структур аффилированных с властью — лучший способ сохранить контроль над протестами.

Скриншот с сайта Facebook

"Однако, контроль легко теряется, если власть, либо третья сторона применяет насилие, мобилизирующее всех недовольных", — резюмировал Романенко.

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев обращает внимание, что проведение акций было назначено на 17 октября, чтобы "все точно понимали, что это будет сборище профессиональных общественников и наёмных демонстрантов".

"Любой, кто сколько угодно занимался акциями, знает: назначь мероприятие на будний день — придут три калеки. Да и у тебя самого работа, чего уж там. А тут именно с особым цинизмом Заранее назначили на утро буднего дня. Причём, повторюсь, первого рабочего дня недели", — акцентировал журналист в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь экс-министр юстиции Елена Лукаш подчеркнула, что власти уже не считают протестующих активистами.

"Они теперь "маргинализованные и криминальные элементы". "Не пустим криминал во власть. Сами справимся!" Под таким лозунгом будут кончать любую акцию. Все террористические организации мира застыли от изумления, глядя на такую наглость и эффективность!" — отметила Лукаш.

Она также считает, что "еще пару таких "майданов", и они все вместе соберут СССР".