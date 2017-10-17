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    Киев

    Протесты радикалов. Центр Киева парализован пробками

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (62)

    (обновлено: )37220
    Существенно затруднено движение Петровской аллее, по улице Грушевского от стадиона "Динамо" им. В. Лобановского до Европейской площади, Бассейной, Большой Васильковской от площади Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.
    Машины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Из-за перекрытия движения в центре Киева в городе образовались огромные пробки. 

    В частности, затруднено движение по Петровской аллее, по улице Грушевского от стадиона "Динамо" им. В. Лобановского до Европейской площади, Бассейной, Большой Васильковской от площади Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко. Стоит Набережное шоссе и бульвар Леси Украинки.

    Кроме того, пробки образовались в направлении центра наблюдаются на мосту Патона, Дарницком, мосту Метро и Московском, сообщает ru.tsn.ua.

    ru.tsn.ua
    Перекрытый центр Киева 17 октября
    ru.tsn.ua
    Пробки в Киеве 17 октября

    В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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