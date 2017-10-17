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    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек

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    (обновлено: )29440
    Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступают депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии.
    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек
    @cxemu

    КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста возле здания Верховной Рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд, передает корреспондент РИА Новости.

    Во вторник с утра в связи с запланированной акцией протеста полиция усилила охрану общественного порядка в правительственном квартале, а также перекрыла движение на центральных улицах.

    Акция протеста началась с исполнения гимна Украины. Участники демонстрации держат флаги украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций.

    Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступают депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии. Они призывают власть их требования.

    Обстановка пока спокойная, конфликтных ситуаций нет.

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