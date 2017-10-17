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    "Радикальный" вторник. В перекрытый центр стягивают силовиков

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    Из-за массовых акций протеста будут перекрыты ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска.
    В центр Киева стягивают силовиков
    Олександр Старіш, facebook

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Киеве с 6 утра из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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    "В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города 17 октября с 6:00 будет перекрыто улицы центральной части столицы", — говорится в сообщении.

    Перекрыты будут: ул. Грушевского — от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул. Институтскую — от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую — от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской. Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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