Под Раду привезли пушки - соцсети

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Мариинский парк возле Верховной Рады привезли артиллерийские орудия.

Oleksandr Gusev, facebook В Мариинский парк привезли пушки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Гусев.

"Я извиняюсь, но зачем в Мариинке пушки? Пушки?!!! UPD: Оказывается, это будут приветствовать холостыми залпами приезд президента Мальты. Но учитывая сегодняшний манифест под ВР, можно было бы их в другое место поставить", — написал Гусев.

В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".