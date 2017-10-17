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    Майдан ни при чем? У Порошенко объяснили, почему перекрыт центр Киева

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (61)

    (обновлено: )195392
    В Администрации президента Украины сообщили, что усиленные меры безопасности в правительственном квартале связаны с официальным визитом президента Мальты.
    Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября
    Мустафа Найем, facebook

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Усиленные меры безопасности в центре Киева связаны с визитом в Украину президента Мальты.

    Об этом написал руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.

    "Всему виной президент Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. У нее государственный визит в Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед Администрацией Президента. Будет так как во время визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда точно так же перекрыли подъезды к АП еще накануне. Кстати, такие же меры безопасности были и во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона и еще с десяток не менее важных персон", — написал Горковенко.

    Мустафа Найем, facebook
    Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября

    В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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