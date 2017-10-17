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    Политика

    Порошенко предлагает Раде заняться депутатской неприкосновенностью

    (обновлено: )135
    Проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) зарегистрирован на сайте парламента.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части неприкосновенности народных депутатов.

    Соответствующий законопроект №7203 зарегистрирован в Раде во вторник.

    Согласно названию законопроекта — Проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) — предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, однако текст документа пока не обнародован на официальном парламентском сайте.

    Напомним, в соответствии со ст.80 Конституции, депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов внести изменения в Конституцию, которые отменят депутатскую неприкосновенность, с введением в действие с 1 января 2020 года – для депутатов нового созыва парламента.

    Смотрите также: Послание Порошенко к Раде. Прямая трансляция

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