Карасев: отмену неприкосновенности Порошенко добавит в предвыборную копилку

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины, в рамках которого, в частности, предложил отменить депутатский иммунитет с 2020 года, выступил против "нерациональных" по его убеждению досрочных выборов и заявил, что никогда не согласится на избрание президента парламентом.

Послание президента к Верховной Раде прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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"Единственное, что возможно прозвучало с подколкой, это обращение относительно снятия депутатской неприкосновенности всей ВРУ, но уже с 2020 года. Президент понимает, что за это ВРУ не проголосует. Но если проголосует, то тогда президент скажет, что "это я настаивал, это благодаря мне ВРУ проголосовала". Это может быть в копилочке его предвыборного отчета, предвыборной программы и вообще кампании", — заявил политолог.

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