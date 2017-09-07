Порошенко призвал снять неприкосновенность для Рады следующего созыва

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов внести изменения в Конституцию, которые отменят депутатскую неприкосновенность, с введением в действие с 1 января 2020 года – для депутатов нового созыва парламента.

"Призываю, — как вы, наверное, и ожидали – внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменят депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, — я имею очень простое предложение, давайте примем это решение — принять его с введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады", — сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.