Порошенко прогарантировал нынешней Раде неприкосновенность - Погребинский

РИА Новости Украина

Призыв президента Украины Петра Порошенко отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года дает депутатам ныне действующего состава парламента уверенность, что это их не коснется, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Выступая в четверг с ежегодным посланием к Верховной раде, Порошенко призвал парламент с 1 января 2020 года отменить депутатскую неприкосновенность.

"Я считаю, что это какое-то отступление, он бросил таким образом взятку депутатам, что он не собирается настаивать на отмене депутатской неприкосновенности. Они же все обещают отменить, но до сих пор не отменили. Порошенко сейчас говорит, что ваш состав Верховной рады не будет лишен неприкосновенности", — сказал Погребинский.

При этом он отметил, что сейчас о реальных возможностях отмены депутатской неприкосновенности говорить рано, поскольку еще действует нынешний состав парламента.

Пока депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента. Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов.

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Порошенко в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины подвел итоги работы власти, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он также коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН, пишут РИА Новости.