Правительственный квартал в оцеплении силовиков

В центре Киева во вторник Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал.

Об этом народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил на своей странице в Facebook.

"Доброго утра. Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", — написал Найем.

"С утра в центре столицы усилены меры безопасности. Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ", — сообщил корреспондент "112 Украина".

В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".