наверх
17.10.201710:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Правительственный квартал в оцеплении силовиков

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (66)

    (обновлено: )43820
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/Mustafanayyem
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/Mustafanayyem
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/Mustafanayyem
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    Рекомендуем

    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017Националисты наступают. Как шел захват "вертолетной площадки Януковича"05:58 17.10.2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017Въезды в Киев под усиленным контролем. Появились фото и видео03:10 17.10.2017
    День тыквы во Львове"День тыквы": каша из котла и украинское боевое искусство22:22 16.10.2017
    Йога с плюшевым медведемФантазии нет предела: йога с плюшевым медведем19:15 16.10.2017
    Марш за права животных в КиевеМарш за права животных в Киеве. Джамала, коты и собаки11:18 16.10.2017
    Голубая кровь. Очень аппетитная модель из АвстралииГолубая кровь. Очень аппетитная модель из Австралии06:30 16.10.2017
    СБУ задержала предполагаемых провокаторовАвтоматы и гранатометы. СБУ показала, как в Киеве хотели сорвать митинг20:43 15.10.2017
    Чемпионат по бодибилдингу в ТокиоЧемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 4014:16 15.10.2017
    Мама и дочки в одинаковых образахНайди отличия: мама и дочки стали звездами Instagram08:58 15.10.2017
    Все фотоленты

    В центре Киева во вторник Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал.

    Об этом народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил на своей странице в Facebook.

    Акция украинских радикалов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Экстремистские проекты: молодые, дерзкие, радикальные, опасные

    "Доброго утра. Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", — написал Найем.

    "С утра в центре столицы усилены меры безопасности. Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ", — сообщил корреспондент "112 Украина". 

    В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

    Ссылки по теме:
    Теги: