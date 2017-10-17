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17.10.201712:27
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    Фотоленты

    "Вынесем козлов!". Масштабная акция протеста под Радой

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (70)

    (обновлено: )200191
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек
    В центре Киева на акцию протеста собрались несколько сотен человек
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек
    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек
    @cxemu
    В центре Киева на акцию протеста собрались несколько сотен человек
    В центре Киева на акцию протеста собрались несколько сотен человек
    @SolonynaY

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    Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста возле здания Верховной Рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд, передает корреспондент РИА Новости.

    Михаил Саакашвили
    Думская.net
    "Майдан Саакашвили"… Киев замер в тревожном ожидании

    Во вторник с утра в связи с запланированной акцией протеста полиция усилила охрану общественного порядка в правительственном квартале, а также перекрыла движение на центральных улицах.

    Акция протеста началась с исполнения гимна Украины. Участники демонстрации держат флаги украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций.

    Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступают депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии. Они призывают власть их требования.

    Читайте также: Перерастут ли акции и протесты 14-17 октября в новый Майдан? Опрос экспертов

    Обстановка пока спокойная, конфликтных ситуаций нет.

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