Перерастут ли акции и протесты 14-17 октября в новый Майдан? Опрос экспертов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Еще в конце лета, когда народные депутаты только съезжались с теплых заморских курортов в коридорах власти вовсю говорили о горячей политической осени, которая вот-вот придет в Украину. Но буйства красок, в которых эксперты описывали непростой период почему-то не получилось.

Новые протесты

Достаточно вялый сентябрь запомнился разве что мелкими ссорами представителей разных политических групп и незначительными локальными протестами. Конечно, отдельно стоит выделить эпопею с пересечением государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Но если политику и его сторонникам удалось сделать событие по настоящему массовым, то по его окончании с Саакашвили, по сути, остались только члены его партии и зеваки. В областных центрах на встречи с участием грузина приходило от силы 100-200 человек. Тем не менее, оппозиционеры, которых, как правило, связывают с Соединенным Штатами не отчаиваются. Уже в самое ближайшее время они намерены организовать в Киеве и регионах массовые акции протеста. В серьезность этих намерений пока никто не верит, но ведь и осенью 2013-го тоже мало кто мог представить, чем закончатся «мирные» студенческие протесты под стелой на Майдане Независимости.

Только начало

Еще в сентябре один из главных инициаторов Революции достоинства Мустафа Найем объявил о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку большой политической реформы — изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Акция, намеченная на 17 октября под Верховной Радой параллельно пройдет во всех областных центрах Украины. При чем, уже сейчас революционеры намекают на то, что протест может затянуться.

"Люди должны понимать, что именно они являются хозяевами на своей земле", — заявил на днях нардеп Егор Соболев. "Можно договориться по доброму, но прошу всех участников акции протеста быть готовыми к тому, что придется остаться под Верховной Радой не на одну ночь и не на один день. Поверьте этому стоит — страна должна двигаться вперед, а не назад, как сейчас. Уверен, что общество может противопоставить мошенникам во власти свою волю, мудрость и силу. Это только начало!"

Команда "фас"

Но смогут ли революционеры повторить свой успех и как четыре года назад вывести на улицы сотни тысяч людей? Готово ли общество к новому Майдану или выучив трагические уроки прошлого, теперь до последнего будет терпеть произвол власти?

"Думаю, что сегодня новый Майдан невозможен. Нет критического состояния общества», — говорит политолог Руслан Бортник. "Те требования, которые выставляют Саакашвили, Найем и другие для общества мало созвучны. Если говорить о возможных протестах 14 октября в день создания УПА, то на улицы выйдут "правые", которые в своем большинстве подконтрольны президенту. В свою очередь, 17 октября соберутся политики с низким рейтингом, которые неспособны повести за собой Майдан. Если бы на улицы вышли сотни тысяч людей, то система начала бы разрушаться. Но не думаю, что организаторы акций способны вывести такое количество человек, максимум, придут тысяч десять".

В то же время, по словам эксперта, против действующей власти сегодня может сыграть ситуация в ПАСЕ, которая показала, что у Петра Порошенко сегодня имеются огромные проблемы с западными партнерами.

"Этот кризис в украинской политической системе может восприняться как команда «фас», как слабость президента, который остался без западной поддержки. Но в лучшем случае Майдан будет возможен только к концу ноября — началу декабря. И только в том случае, если на Майдан сделают ставку украинские олигархи, а оппозиция сможет объединиться", — считает Бортник.

Читайте также: Тренды дня: после провала в ПАСЕ Порошенко отыграется на украинцах

Цель — закон о Донбассе?

О том, что радикалы и сторонники реформ вряд ли сумеют собрать новый Майдан говорит и политолог Павел Рудяков.

"Майдан сейчас невозможен, поскольку для этого нет ни политической воли тех, кто способен их организовать, ни разрешения западных партнеров", — считает эксперт. "17 октября, безусловно, состоятся акции протеста, несколько тысяч человек наверняка придет под Верховную Раду. Главная задача организаторов — чтобы эти протесты продолжились и после 17-го числа, когда будет голосоваться второе чтение закона по Донбассу. О Майдане речь сейчас не идет, насколько мне известно, никто не ведет работу по завозу людей с западных областей, как это было раньше".