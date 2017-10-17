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    Политика

    Парубий о требованиях протестующих. У Рады нет возможности их рассмотреть

    (обновлено: )36821
    По словам спикера Рады Андрея Парубия, на данный момент в парламенте нет юридической возможности рассмотреть два из трех требований протестующих.
    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Два из трех требований, которые выдвигают сегодня участники митинга за политическую реформу, парламент пока не может рассмотреть.

    Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента во вторник.

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    "Моя личная позиция заключается в том, что должна быть снята депутатская неприкосновенность. В том виде, в котором она сегодня существует, она не имеет права на существование", — сказал спикер.

    Он напомнил, что в парламенте есть два законопроекта о снятии неприкосновенности — депутатский и поданный во вторник президентский. Ни один из них не рассматривался профильным комитетом, поэтому Парубий поручил срочно это исправить, сообщает lb.ua.

    Что касается антикоррупционного суда, то в Раде нет ни одного законопроекта, который бы получил позитивный вывод Венецианской комиссии.

    "Я отправил в Венецинскую комиссию два законопроекта, которые были в Верховной Раде, чтобы получить экспертную оценку. По состоянию на сегодня у нас есть экспертная оценка Венецианской комиссии, которая предусматривает отзыв народными депутатами законопроектов и предлагает, чтобы законопроект об антикоррупционном суде внес в парламент президент", — сказал спикер.

    Парубий пообещал, что как только такой законопроект поступит в Раду, он поставит его на рассмотрение.

    "Таким образом, коллеги, ни по первому, ни по второму вопросу у нас сегодня нет юридических оснований для рассмотрения", — сказал он.

    Третье требование митинга — изменение избирательной системы. Парубий сказал, что он полностью его поддерживает.

    "Когда мы говорим об избирательной системе, я являюсь автором Избирательного кодекса, который предусматривает выборы по открытым спискам", — напомнил он.

    В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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