"За Иловайск!". Парасюк подрался с экс-министром обороны под Радой

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк подрался во вторник с начальником Управления госохраны, экс-министром обороны Валерием Гелетеем. Соответствующее видео опубликовал журналист Евгений Цяпенко.

Конфликт произошел под стенами Верховной Рады.

"Депутаты настроены сегодня по-боевому. По дороге на согласительный совет нардеп Парасюк увидел Гелетея … И тут началось", — написал в Facebook Цяпенко.

Во вторник группа депутатов сорвала заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады, требуя безотлагательно рассмотреть законопроекты, на принятии которых настаивают участники акции у здания парламента.

Несколько тысяч человек во вторник принимают участие в акции протеста возле здания Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Смотрите также: Парасюк о допросе в "российском плену" и ранении в голову

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".