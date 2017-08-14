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    Иловайский котел. ГПУ признала "отдельные ошибки руководства АТО"

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    Иловайский котел: кто в ответе? (450)

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    В отчете ГПУ в числе факторов, приведших к Иловайской трагедии, указываются численные случаи дезертирства из ВСУ, а также "отдельные ошибки руководства АТО" при планировании и проведении военных операций.
    Военная техника боевых столкновений в Иловайске
    naidy.org.ua

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Многочисленные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины и отдельные ошибки руководства АТО во время боев за Иловайск привели к "вторжению подразделений ВС РФ" и впоследствии — к Иловайской трагедии, сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

    "Установлены ключевые факторы, на фоне которых произошло вторжение подразделений ВС РФ и дальнейшая российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей — (…) многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии в тот период; (…) отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий — гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники", — сообщает ГПУ со ссылкой на результаты расследования Иловайской трагедии.

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    Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

    Напомним, по данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации" — при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

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