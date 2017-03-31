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    Парасюк о допросе в "российском плену" и ранении в голову

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (157)

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    Народный депутат Владимир Парасюк рассказал, что некий медик, который вместе с ним попал в плен в 2014 году, спас его, "перемотав вдоль и поперек".
    Канал на Youtube телеканала ZIK

    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк рассказал о допросе, которому он подвергся, находясь в плену в 2014 году во время службы в полку "Днепр-1".

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    "Я не знаю, была ли это Российская Федерация. Везли с закрытыми глазами. Нас было 200 человек. Мой друг сказал, что это действительно была РФ… Спецслужбы их. Они не били нас. Спрашивали фамилию, имя, отчество, зачем приехал сюда, какую функцию выполняю в батальоне", — сказал Парасюк в эфире программы HARD на телеканале ZIK.

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    Отвечая на вопрос, как так вышло, что его не узнали, нардеп заявил, что его спас медик. "Меня человек спас, медик, который сейчас служит в Нацгвардии. Если надо, дам контакты, он расскажет, как он меня перемотал вдоль и поперек, чтобы лица не было видно", — ответил Парасюк.

    Также он напомнил, что во время службы в зоне АТО получил ранение в голову. 

    Ранее сообщалось, что уже более двух тысяч полицейских просят лишить Владимира Парасюка депутатской неприкосновенности.

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