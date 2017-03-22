Более двух тысяч полицейских просят лишить Парасюка неприкосновенности

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Более двух тысяч полицейских Донецкой области подписали обращение к руководству государства с просьбой лишить внефракционного народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности, сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник ГУ НП Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Мы это делаем, чтобы слова "ты — дурак, а я — неприкосновенная персона" не стали инструкцией для людей, для которых не существует закона", — написал Аброськин на своей странице в в Facebook.

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Ранее Аброськин сообщал, что полиция будет просить генпрокурора снять неприкосновенность с Парасюка. В свою очередь Парасюк заявил, что готов к снятию неприкосновенности.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.