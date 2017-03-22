Разумков: Рада даст голоса за снятие неприкосновенности с Парасюка

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Больше 2 тысяч полицейских поставили свои подписи под письмом к руководству Украины с просьбой о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Владимира Парасюка. Поясняя, что в правовом государстве не может депутат, прикрываясь своим удостоверением, бить представителя власти. Об этом в своем Facebook написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Во вторник, 14 марта, на блокпостах Донецкой области произошел конфликт между полицейскими и народным депутатом Владимиром Парасюком, который сопровождал группу участников блокады Донбасса.

Как сбор подписей полицейских за снятие неприкосновенности с депутата Парасюка может повлиять на лишение его иммунитета, и привлечения к ответственности за очередную драку, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

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Можно ли расценивать сбор подписей полицейских как политический ход?

— Это определенная безальтернативность развития событий в данной ситуации, потому что полиция, к сожалению, ничего сделать по отношению к нардепу не может. Единственное, что меня смущает, это достаточно вялые действия со стороны Генпрокуратуры, потому что фактажа в рамках этого дела предостаточно. А генпрокурор, имея обращение со стороны правоохранительных органов, мог бы внести его в зал ВР. Сначала в комитет, потом в зал вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с вышеуказанного нардепа и тогда могли бы проходить нормально следственные действия. Пока в Украине есть такая позиция как неприкосновенность нардепов, мы часто сами сталкиваемся с очень похожими ситуациями.

Перекладывает ли генпрокурор ответственность на правоохранителей за дальнейший ход этого дела?

— Да, происходит определенное перекладывание ответственности, потому что, по большому счету, правоохранители в сегодняшних условиях, ничего не могут сделать. Он просто не придет на допрос, а привести его туда силой у них нет возможности в рамках действующего законодательства. Поэтому мы и столкнулись с определенным нигилизмом со стороны народных избранников. Надо снять с них неприкосновенность. Также возможно вмешательство президента в данный конфликт, чтобы прекратить такие вещи, как поднятие руки на полицейского.

Может просто идет сбор доказательств?

— Я пока не готов ответить, чьи иски там будут, пока не дошло дело до суда. Объективно там было много видеофиксаций. Явно и полиция снимала, и участники блокады. Они тоже проводили фото-, видеосъёмку. Поэтому данных в рамках этого уголовного дела, я думаю, достаточно. Другой вопрос, кто выступил бы большим инициатором в этом конфликте, это должно разбираться следствие. Я глубоко убежден, что применение силы к представителям правопорядка — это не по-европейски, не является демократическими нормами. И с таким подходом построить Европу в Украине нам вряд ли удастся.

Возможна ли негативная реакция общества, часть которого воспринимает Парасюка народным героем?

— Показывать правоту силой возможно, когда противники выступают на равных. В данной ситуации Парасюк не был равным полицейским. Есть норма закона вне зависимости от того, кто ее нарушил. Если полицейский ее нарушил, он должен понести наказание, если народный депутат нарушил норму закона, он должен понести наказание. Но применять ее к представителям Нацполиции, особенно прикрываясь своей депутатской неприкосновенностью, недопустимо.

Если Генпрокуратура подаст представление в парламент, депутаты проголосуют?

— Я думаю, что людей, которые не разделяют позицию Парасюка в здании ВР сегодня достаточно. И если мы вспомним его упражнения в рукопашном бое в других ситуациях, например, по отношению к сотруднику СБУ и конфликт, который был на телеканале "112", то пора уже заканчивать это шоу с применением силы. Я думаю, что найдутся голоса, дабы снять эту неприкосновенность.

Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков заявил, что Парасюка могут лишить свободы сроком до пяти лет.